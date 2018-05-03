İzmir'de 33 bin seçmenin oy kullanacağı Güzelbahçe ve Beydağ ilçeleri sınırlarında seçim kurulu yok. Seçmenler Cumhurbaşkanı adayı dilekçesi için 35-40 kilometre yol kat etmek zorunda. Vatan Partisi İl seçim kuruluna başvurdu. Ancak sonuç alınamadı. İl Başkanı Rifat Mutlu, "Biz zoru severiz. Engelleri aşarız." dedi.

İzmir'in Güzelbahçe ve Beydağ ilçelerinde seçim kurulları yok. 33 bin seçmen cumhurbaşkanı adayı dilekçesini imzalamak için başka ilçelere girmek zorunda.



Vatan Partisi problemin çözümü için İzmir İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Vatan Partisi İl Başkanı Rifat Mutlu, seçim kurulu başkanına önerilerini aktardı.



Güzelbahçe'deki seçmenler 4-9 Mayıs günleri arasında cumhurbaşkanı adaylık dilekçesini Alsancak'taki kurul binasında verecek. Beydağ'daki seçmelerde Ödemiş'teki seçim kuruluna giderek cumhurbaşkanı adaylık dilekçesini verebilecek. Vatan Partisi İzmir İl Teşkilatı bütün zorluklara hazır.





HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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