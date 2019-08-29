Kendisine ait motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek yere düşüp ağır yaralanan İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal, hayatını kaybetti

İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal, kendisine ait motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek yere düşmüştü.



Ağır yaralanan Bal, ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.



26 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ersin Bal, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Bal’ın okuldan sınıf arkadaşı Antalya’da görev yapan dermatolog Hüray Hügül, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.



Hüray Hügül, şu açıklamayı yaptı:



"Değerli sınıf arkadaşım Dr. Ersin Bal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Üzüntümü tarif edecek kelime bulamıyorum. Çok sevdiğimiz arkadaşımız iyi bir baba, iyi bir doktor, iyi bir dosttu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacak. Tüm camiamızın başı sağ olsun."



Korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatılmış, kamyon şoförünün bilgisine başvurulmuş ve hakkında işlem yapılacağı belirtilmişti.







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