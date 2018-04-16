Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Örgütü, İzmir'in kampüslerinde yaptığı basın açıklamaları ve afiş çalışmalarıyla "Suriye'nin yanındayız" mesajını verdi.

Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Örgütü, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi bombalaması hakkında eş zamanlı olarak İzmir'in iki büyük üniversitesinde basın açıklaması gerçekleştirdi ve konu ile ilgili afişler astı.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yemekhanesi'nde gerçekleştirilen açıklamada TGB Kampüs Başkanı Aylin Kum, "Geçtiğimiz günlerde ABD, İngiltere ve Fransa; Suriye halkına bombalar yağdırmıştır. Bildiğimiz üzere ABD, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerini hedef almaktadır. Hükümetin bu durum sonrasında yaptığı açıklama, devlet aklıyla yapılmış bir açıklama değildir; Mehmetçiğimizin Afrin'de kazandığı büyük zaferin karşısında yer almaktadır. Türk gençliği olarak hükümeti uyarıyoruz. Bu hain saldırının savunuculuğunu yapanlar vatan savaşını başarıya ulaştıramaz. Türk gençliği olarak Suriye'nin yanındayız" dedi.Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nde açıklama yapan TGB Kampüs Başkanı Aslı Gizem Bülbül, "ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan Haçlı İttifakı yine kimyasal silah yalanlarıyla Suriye'yi bombalamaktadır. Emperyalizmin Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmesine ortak olan Türk hükümetine sesleniyoruz! Suriye'nin vatan bütünlüğü, Türkiye'nin vatan bütünlüğü demektir. Türk gençliği olarak bu Haçlı ittifakına karşı Suriye halkının ve Suriye gençliğinin yanındayız" dedikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerini Türkiye Gençlik Birliği'ne davet etti.Katip Çelebi Üniversitesi'nde ise TGB'liler kampüsün çevresini "Türk gençliği emperyalist saldırıya karşı Suriye'nin yanında" ifadelerinin yer aldığı afişlerle donattı.Kampüslerde gerçekleştirilen açıklamalara, öğrencilerin tepkisi olumlu yönde oldu.