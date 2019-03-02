İzmir İş dünyası, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin İzmir Başkonsolosluğunu kapatma kararıyla sarsıldı. Ortak açıklama yapan; Ege Bölge Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası Başkanları “Çin’e İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın” çağrısında bulundu. Bu arada Çin Başkonsolosu veda ziyaretlerine başladı

Türkiye’nin 23 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştığı Çin’in, İzmir Başkonsolosluğunu geçici olarak kapatma kararı İzmir iş dünyasını sarstı.



İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi yaptıkları ortak açıklamayla, “Çin’in İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın” çağrısında bulundu.



Çin’in Türkiye açısından önemine vurgu yapan İzmir İş dünyasının temsilcileri Kuşak Yol Projesi’nde İzmir’in konumuna dikkat çekti. İŞ dünyası Çin’in Başkonsolosluğu’nun kapatılmasının iş yapma heyecanı ve kolaylaştırıcı uygulamaları sekteye uğratacağını düşünüyor. Ege Bölge Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası Başkanları, Çin Başkonsolosluğunun en kısa sürede açılmasını istedi.



Bu arada konsolosluğun kapatılması üzerine İzmir'den ayrılmak zorunda kalan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, veda ziyaretlerine başladı. Zengxian, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Zengxian, "3 yılda İzmir aşığı oldum" diye konuştu.



Başkonsolosluğun geçici olarak kapatılmasında Türk Dışişleri’nin peş peşe Çin’i hedef gösteren açıklamalarının etkili olduğu belirtiliyor.



ulusal.com.tr

