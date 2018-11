5 yıldır bir sivil insiyatif olarak başlayan ve yeni gönüllü üyeleriyle büyümeye devam eden İzmir Medya Platformu kentin ve ülkemizin Sivil Toplum Örgütleri, iş dünyası ve siyasiler olmak kentin, ülkemizin tüm bileşenleri ile buluşmaları devam ediyor. Bu faaliyetlerini devam ettiren Medya Platformu Üyeleri İzmir'e yeni atanan Başsavcı Ömer Faruk Aydıner'i ziyaret hayırlı olsun dileklerinde bulundu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner getirildi. Yeni görevine başlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'i makamında ziyaret eden İzmir medya Platformu üyeleri hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kendisinin de Basın İlan Kurumu yönetiminde bulunması dolayısıyla basının sorunlarını yakından bildiğini ve basına çok önem verdiklerini dile getiren İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Her zaman şeffaf olacaklarını ve kamuoyunu aydınlatma konusunda basını her zaman bilgilendireceklerini belirterek, "İzmir Adalet Sarayı'ndaki hakim, savcı ve personelin katkılarıyla, İzmir'i Türkiye'nin en adaletli, en güzel, doğru ve hızlı karar alınan bir ili haline getireceğiz" dedi.



İzmir Medya Platformunun kentin her kesim ve görüşten gazetecilerden oluşması ve kentimiz, ülkemiz için bir araya gelmelerinin önemli olduğunu kaydeden Aydıner, Basın'da böylesine farklı görüşlerden gazetecilerin bir araya gelmesini ülkemizin geleceği adına önemli görüyorum. İzmir medya Platformu ile daha yakın işbirliği içinde olmaktan büyük memnuniyet duyarım" diye konuştu.

İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak basın olarak haber olma konusunda sayın başsavcımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyoruz. İzmir Medya Platformu olarak kendileriyle bundan sonra daha yakın işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.





İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖMER FARUK AYDINER KİMDİR

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Ömer Faruk Aydıner'in 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüleri gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazan ilk savcı olduğu belirtilmişti.



28 Mayıs 1974 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokulu Elazığ Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1992 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde doktora eğitimine halen devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri isimli kitabı bulunmaktadır.Orta derecede İngilizce ve Arapça dillerini bilmektedir. Sırasıyla Isparta Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı, Şanlıurfa Akçakale Cumhuriyet Savcılığı, Sinop Boyabat Cumhuriyet Savcılığı, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulundu. 31.07.2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.



Sorumlu Olduğu Birimler

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Bakanlık Disiplin Kurulu İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Hukuk Komitesi

Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Üst Kurulu

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği