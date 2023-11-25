İzmir Merkezli 10 İlde Operasyon

İzmir merkezli 10 ilde "yasa dışı bahis ile elde edilen kaynakların aklanmasına" yönelik operasyon düzenlendi. 52 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgüte İzmir’de çalışan bir gazetecinin yada dışı yollarla elde edilen bilgiler aktardığını açıkladı.

İzmir Merkezli 10 İlde Operasyon
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10 ilde Sibergöz-7 operasyonu yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis ile su gelirlerinin aklanması suçundan 52 şüpheli yakalandı. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ile ilgili ayrıntıları sosyal medya hesabında paylaştı.

Yerlikaya, "Şüphelilerin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıklarını” açıkladı. Gazeteciden elde edilen bilgilerin örgüte aktarıldığını belirten Yerlikaya, “alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Aranana adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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