İzmir merkezli 5 ilde dev mali operasyon! Sahte kazalarla 200 Milyon TL uçtu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticisi konumunda olan bir avukatın da bulunduğu şebekeye yönelik eş zamanlı baskınlarda 48 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları, akılalmaz dolandırıcılık çarkının tüm şifrelerini deşifre etti.

KAMERASIZ KÖR NOKTALARI ÖZEL OLARAK SEÇMİŞLER

Mali Şube ekiplerinin derinlemesine incelediği MASAK raporları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verileri ile hasar dosyaları, şebekenin kusursuz gibi görünen ama sistemli işleyen vurgun yöntemini ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre şebekenin izlediği yol haritası şu adımlardan oluştu:

Kamera sistemlerinin ve şehir izleme ağlarının görmediği ücra sokak veya yollar özel olarak tespit edildi. Lüks veya hasar kaydı oluşturulmak istenen araçlar, kaza yapmış izlenimi verilerek bu noktalarda önceden planlanan pozisyonlara getirildi. Araçların kurgulanan bu açılardan fotoğrafları çekildikten sonra, örgüt üyeleri kendi aralarında sahte kaza tespit tutanakları tanzim etti.

Kazaya karışmış gibi gösterilen araçlar, eksperlerin detaylı inceleme yapmasına fırsat bırakmamak adına hızla şebekenin anlaşmalı olduğu tamirhanelere çekildi. Burada hızlıca yapılan işlemlerin ardından sigorta şirketlerine hasar dosyaları üzerinden fahiş ödeme talepleriyle başvuruldu. Ödeme yapmaktan kaçınan veya durumu şüpheli bulan şirketler karşısında ise devreye şebekenin hukuk kanadı girdi; hasar dosyaları tahkim kurullarına, mahkemelere ve icra dairelerine taşınarak paralar hukuki yollarla tahsil edilmeye çalışıldı.

BAROYA KAYITLI AVUKAT ÖRGÜTÜN YÖNETİCİSİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen somut deliller doğrultusunda, suç örgütünün liderliğini Eyüp Gürgür'ün üstlendiği, yöneticilik kademesinde ise Çağdaş İralgil ile avukat Arda Akıncı'nın yer aldığı belirlendi. Şebekenin kurgu kazalar üzerinden bugüne kadar sigorta devlerini tam 200 milyon TL zarara uğrattığı resmi raporlara geçti.

MASAK'ın geriye dönük hesap hareketleri incelemesinde, dosyada adı geçen 17 avukattan biri olan Arda Akıncı'nın bizzat finansal trafiği yönettiği ve örgütün karar mekanizmasında yer aldığı değerlendirildi. İsmi geçen diğer 16 avukatın ise doğrudan şüpheli para trafiğine rastlanmadığı için dosyaya şimdilik sadece "bilgi sahibi" sıfatıyla dahil edildikleri öğrenildi.

5 İLDE ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından toplam 240 şüphelinin yer aldığı dev dosyada, suç delilleri kesinleşen 62 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi.

Baskınlarda 48 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suçun delili niteliğinde olan çok sayıda doldurulmuş maddi hasarlı kaza tutanağı, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, kasko evrakları, farklı kişilere ait kimlik belgeleri, temliknameler ve ibranameler ele geçirildi. Polis ekipleri, firari durumda olan 14 şüphelinin yakalanması için operasyonları sürdürüyor.