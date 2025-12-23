İzmir merkezli DHKP/C operasyonu: 2 ilde 27 şüpheli gözaltında

İzmir merkezli yürütülen DHKP/C operasyonunda 2 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, İzmir merkezli olmak üzere 2 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetlere ait çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu ve 26 adet tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

