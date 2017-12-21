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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 64 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere 17 ilde 83 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kentteki OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Şifa ve Gediz üniversiteleri ile Dokuz Eylül ve Ege üniversitelerinde FETÖ yöneticisi ve üyesi oldukları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Zanlılar emniyete götürülürken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #fetö
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