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İzmir merkezli FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 9 ildeki baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 9 ildeki FETÖ soruşturmasında 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin örgüt mensuplarınca büfe veya kontörlü sabit hatlardan arandıklarını tespit etti.

Zanlıların bazılarının hava, deniz, kara ve sahil güvenlik komutanlıklarında aktif görevde olduğu öğrenildi.

TSK'daki kripto yapılanmaya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #izmir
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