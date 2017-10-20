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İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 40 zanlı gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında örgütün kapatılan dershane ve özel okullarında görev yapmış yönetici ve öğretmenlerin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan, örgütün eğitim kurumlarını bünyesinde barındıran çatı şirketlerinde görev yapan 75 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün kapatılan dershane ve özel okullarında görev yapmış yönetici ve öğretmenlerin de bulunduğu 40 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, sorgulanmak üzeri emniyete götürüldü. Diğer zanlıları yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #fetö #pdy #gözaltı
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