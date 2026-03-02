İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde suç örgütüne ve örgüte silah temin edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Toygu Ökçün
İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütün elebaşılığını yapan S.B. ile örgüte silah temin eden A.G'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, kentte faaliyet gösterdiği tespit edilen ve elebaşılığını S.B'nin yaptığı suç örgütü ile örgüte silah temin eden A.G. ve beraberindekilere yönelik çalışma başlatmıştı.

23 Şüpheli yakalanmıştı

İzmir, Trabzon ve Mersin'de 26 Şubat'ta belirlenen 36 adrese helikopter destekli baskınlarda, aralarında S.B. ve A.G. ile örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 23 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 1 milyar liralık hesap hareketinin olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi suç örgütü
