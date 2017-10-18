İzmir ve Ankara'da 280 polis ile düzenlenen operasyonda, 60 kilogram esrar, 250 gram kokain ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 60 kilogram esrar ile 250 gram kokain ele geçirildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, etrafa kendisini "Çılgın A" olarak tanıtan A.V'nin (37) annesi B.V'yle (61), Konak ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen kişiler aracılığıyla "iş bulamayan, maddi yönden de zor durumda olan, sokaklarda yaşayan yardıma muhtaç kişileri günlük yevmiye karşılığında kullanarak uyuşturucu satışı yaptığı" bilgisi üzerine çalışma başlattı.



- Narkotik köpeği helikopter ve drone destekli operasyon



Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik takipte, şüphelilerin Güneydoğu illerinde getirilen uyuşturucu maddelerini satmak için sık sık eleman değiştirdiğini belirlenmesi üzerine İzmir'in Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ilçeleri ile Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel Harekat polislerinin de destek verdiği, 280 polisin katıldığı ve narkotik köpek, helikopter ile drone'nun kullanıldığı operasyonda, 60 kilogarm esrar, 250 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 45 tabancalara ait mermi, bir ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 750 lira ve 70 avro ele geçirildi.



Operasyonda, A.V. ve annesi B.V'nin de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Zanlıların, özellikle Kadifekale ile Çimentepe Mahallesi'nde metruk binalar ve trafiğe kapalı alanlarda uyuşturucu satarken güvenlik güçlerine yakalanmamak için çocukları polis ekiplerine taşla saldırmaları için örgütledikleri belirtildi.



Öte yandan aynı çalışma kapsamında, daha önce yapılan 19 ayrı operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı bildirildi.