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İzmir Metro'da grev sinyali

İzmir Metrosunda devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, ücret ve ücrete bağlı maddelerde anlaşma sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin işveren olduğu İzmir Metrosunda sendika, uzlaşma olmadığı için arabulucu sürecini başlattı.

İzmir Metro'da grev sinyali

Her gün 450 bin kişiyi taşıyan İzmir Metrosunda, İZBAN’da olduğu gibi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamadı.

İşçi adına görüşmeleri yapan Demiryol-İş Sendikası Başkanı Hüseyin Ervüz arabulucu sürecini başlatacaklarını söyledi.

Türk-İ ş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım bir açıklama yaptı.

İzmir Metro A.Ş.’nin sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi. Yaklaşık 450 kişinin çalıştığı Metro'da toplu iş sözleşmesinde işveren yıllık yüzde 10 zam teklifinde bulundu. Sendika bu teklifi kabul etmedi.

Demiryol-İş sendikası Başkanı Hüseyin Ervüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu eleştirdi.

Mero işçileri taleplerini Ulusal Kanal’a anlattı.

Sendika başkanları Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan ‘a yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Yapılan eyleme Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı da destek verdi.


HABER: ÖZGÜR SAYMAZ
KAMERAMAN: AKIN KARA
ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir metro
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