Dünya, Amerika'nın olası Suriye saldırısını tartışırken, İzmir önemli bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor. Konferansın adı: Kuşak ve Yol Girişimi Çerçevesinde Türkiye ve Çin’i İzmir’de Birbirine Bağlamak.

Asya’nın en batısı Avrupa’nın en doğusu İzmir önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Amaç “Kuşak ve Yol girişimi çerçevesinde Türkiye ve Çin’i İzmir’de birbirine bağlamak…”



“21. yüzyılda ekonomik, sosyal ve kültürel alanda Türkiye-Çin işbirliğinin sağlanması”nın hedeflendiği uluslararası konferans müzik dinletisiyle başladı.



Konferansın açılış konuşmasını Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer yaptı. Türkiye ile Çin’in ortak hedefler için işbirliği yapmasını gerektiğini belirten Dinçer, İzmir’in İpekyolu güzergahındaki önemini anlattı.



Türk – Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Adnan Akfırat da Yeni bir dünyanın kurulduğunu söyledi, Türkiye’nin Avrasya’daki rolüne vurgu yaptı.



Şangay Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Direktörü Prof. Dr. Gua Changang konuşmasında Türkiye ile Çin’in 2016’dan bu yana hızlı ilerleyen stratejik ortaklık hamlelerini sıraladı.

Changang, 2016'da Çin'de düzenlenen G20 fotoğrafındaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu yere işaret etti.



Konuşmasını “Türkiye’yi İzmir’den Çin’e bağlayacağız” ifadeleriyle bitiren Changang’dan sonra söz sırası İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan’ındı.



İzmir’in Çin’e Çin’in de İzmir’ yakınlaştığını vurgulayan Aydoğan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yatırım yapılması için seçtiği 4 şehirden birinin İzmir olduğunu söyledi.



Açılış konuşmalarının ardından özel oturum ile “tarım endüstrisi alanında Türkiye ve Çin İşbirliği” konusu ele alındı.



Uluslararası konferansta; “Türkiye-Çin ekonomik ilişkileri ve kuşak ve yol girişiminin ilişkilerin gelişimine muhtemele katkıları” ve “Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin araçları” konulu iki panel yapıldı.







HABER: UFUK AKKAYA KAMERA: AKIN KARA

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