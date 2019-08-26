​İzmir Karabağlar'da yanan ormanlık alanda yangın söndü fakat bölgeye ilişkin tartışmalar hala sıcaklığını koruyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol tartışmalara cevap verdi ve bölgede tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Karabağlar İlçesi Tıraz'lı mahallesinde başlayan orman yangını ile ilgili tartılaşmalar devam ediyor. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iddialarına göre yangından zarar gören alan 5 yüz değil 5 bin hektar.



Ege bölgesi Sanayi Odası Meclis toplantısına katılan İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol Karabağlar Tırazlı'da meydana gelen yangın ile ilgili son durumu aktardı.



Mehmet Erol 5 bin hektar alanın zarar gördüğüne ilişkin iddialara cevap verdi.



Bölge müdürü gözetim altında ki bölgede soğutma çalışmalarından sonra basın mensuplarıyla alanı beraber gezebileceklerini dile getirdi.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ - KAMERA: AKIN KARA

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