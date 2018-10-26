Pakdemirli'den önemli çağrı
Pakdemirli'den önemli çağrı
Şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı
Şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı
İsrail Gazze'ye saldırıyor
İsrail Gazze'ye saldırıyor
Memurlardan 'Andımız' tepkisi!
Memurlardan 'Andımız' tepkisi!

İzmir Seferihisar'da deprem (26 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, İzmir Seferihisar'da saat 20:05'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20:52'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8 km olarak açıklandı

İzmir Seferihisar'da deprem (26 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, İzmir Seferihisar'da saat 20:05'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 km derinliğinde gerçekleşti

3.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20:52'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin derinliği 8 km olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 5 km olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #Seferihisar #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
DEPREMM - 8 saat önce
DEPREM GELİYOR. HELLALEŞŞİN
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Cihan yılmaz - 4 saat önce
Gece yarısı olurmu yine?
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Mehtap Uslu - 8 saat önce
Ne 3.5 yaşayan bilir en az 5 büyüklüğündeydi insanları uyutmasinlar...
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Cihan yılmaz - 4 saat önce
Van depremini hatırlattı bana ????
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Balçova - 1 saat önce
On dakika önce deprem oldu galiba
Yanıtla Beğenme(0)