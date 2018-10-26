Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, İzmir Seferihisar'da saat 20:05'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20:52'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8 km olarak açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, İzmir Seferihisar'da saat 20:05'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 km derinliğinde gerçekleşti



3.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20:52'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Depremin derinliği 8 km olarak açıklandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 5 km olarak duyuruldu.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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