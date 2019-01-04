İzmir Adliyesi’nde iki yıl önce bölücü terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırısı düzenlenmişti. Bir kahraman öne çıktı ve varlığını Türk varlığına armağan etti. İşte o kahraman, Şehit Polis Fethi Sekin bugün İzmir Adliyesi’nde anıldı.

Tam 2 yıl önce terör örgütü PKK’lılar İzmir Adliyesi’ne saldırmıştı. Hedef 15 Temmuz davasına bakan hâkim ve savcılardı.



Bombalı saldırıyı erken fark eden Fethi Sekin teröristlerin yerini tespit etti ve adeta merminin üzerine koştu. O görüntüler Türk milletinin hafızasına kazındı. Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin o gün varlığını Türk Varlığına armağan etti. Ve büyük bir faciayı önledi.



Şehit Polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can için İzmir Adliyesi’nde anma töreni düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner Terör örgütlerinin emellerine ulaşamayacağını vurguladı.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da Fethi Sekin’in cesaretinin temellerine vurgu yaptı.



Saldırıda ağır yaralanan Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz olay anını Ulusal Kanala anlattı.



Fethi Sekin’i hemşerileri de unutmadı. İzmir Elazığ Kültür Ve Dayanışma Derneği Şehit Fethi Sekin için anıt yaptırdı.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA