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İzmir Tabip Odası: Türk adı silinemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Birlik ve Odalardan Türk ve Türkiye unvanlarının kaldırılacağını" açıklamasına İzmir Tabip Odası ve Türk Sağlık Sen'den tepki geldi.

İzmir Tabip Odası: Türk adı silinemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu açıklama ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İzmir Tabip Odası ve Türk Sağlık Sen, Tabipler Birliği’nden Türk adının, Barolara Birliği’nden Türkiye unvanının kaldırılmasına karşı çıktı.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ceyhun Balcı, Tabipler Birliği’ndeki Türk unvanın tarihsel önemine dikkat çekti.

Balcı, Türk Tabipleri Birliği yönetiminin hatalarına vurgu yaptı ve “anlık hatalar nedeniyle kurumlardan vazgeçilemez” ifadelerini kullandı.

Bir açıklama da Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol’dan geldi.  Türk ibaresinin kaldırılmasının yanlış olduğunu belirten Doğruyol, “Tabipler Türk adına ve odasına sahip çıkmalı” dedi.



HABER: MERAL AKKAYA KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir tabip odası #izmir
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