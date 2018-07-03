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İzmir Tire'de Fatma Yenigün ile torunu Rüya Çelik kayboldu

İzmir'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı

İzmir Tire'de Fatma Yenigün ile torunu Rüya Çelik kayboldu

Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı.

DHA'nın haberine göre, anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

Etiketler; #tire #izmir
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