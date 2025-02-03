İzmir Valiliğinden depremlere ilişkin açıklama

İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde 28 Ocak tarihinden bu yana yoğunlaşan sismik hareketliliği uzmanların, AFAD ile koordineli şekilde çok yönlü değerlendirdiğini bildirdi. Açıklamada, deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimallerinin bilimsel çerçevede takip edildiği de vurgulandı.

Sude İnak Sude İnak
İzmir Valiliğinden depremlere ilişkin açıklama
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İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde görülen deprem fırtınasına ilişkin açıklama yaptı. 

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede deprem fırtınası şeklinde süren hareketlilik kapsamında şu ana kadar en büyüğü 4,8 büyüklüğünde olan 400'ü aşkın deprem kaydedildiği belirtildi.

Depremlerin, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, 5-25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleşmiştir.

2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir.

Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır."​​​​​​​

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