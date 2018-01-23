İzmir merkezli 3 ilde "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Başkanı Aydemir'in de bulunduğu öğrenildi. Mersin'de de harekata ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 3 ilde "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili sosyal medyadan terör örgütü PYD/PKK lehine propaganda yapan ve halkı sokak eylemlerine yönlendirdiği iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası içeren paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir'in Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ilçeleriyle Denizli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreserinde yapılan aramada bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Öte yandan toplu ulaşım araçlarıyla meydanlarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde terör örgütü propagandası yaparak kayda aldıkları görüntüleri çeşitli sitelerden paylaşan kişilere yönelik operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin Bornova Küçük Park'ta eylem yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürüyor.



MERSİN'DE DE GÖZALTILAR VAR



Mersin'de, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı



Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ve terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 19 fişek, örgütsel yayın ve dijital malzemeler ele geçirildi.