İzmir'de 15 yıldır aranan şüpheli başkasının kimlik kartıyla yakalandı

İzmir'de 15 yıldır çeşitli suçlardan aranan şüpheli, Tire ilçesinde polisin uygulama noktasında başka bir kişiye ait kimlik kartını kullanırken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında ilçede yaptığı uygulamada, şüphe üzerine D.C'yi durdurdu. İnceleme sonucunda, D.C'nin kullandığı kimliğin bir başkasına ait olduğu belirlendi.

15 YILLIK TAKİP VE GÖZALTI SÜRECİ

D.C'nin yapılan sorgusunda çeşitli suçlardan 15 yıldır arandığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.