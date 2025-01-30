İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizinde, Yunanistan’a bağlı Eğriboz (Evvoia) Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, deprem Türkiye saati ile 18.55’te gerçekleşti.

Yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İzmir’in Çeşme ilçesine yaklaşık 204 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, bölgedeki yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.