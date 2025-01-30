İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

29 Ocak'ta Türkiye'de gerçekleşen depremlerle ilgili veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntıları arama motorlarında 'bugün deprem mi oldu?' sorusuyla araştırıyorlar.

Sude İnak Sude İnak
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
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Ege Denizinde, Yunanistan’a bağlı Eğriboz (Evvoia) Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir  deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, deprem Türkiye saati ile 18.55’te gerçekleşti.

Yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İzmir’in Çeşme ilçesine yaklaşık 204 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, bölgedeki yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

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