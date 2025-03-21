İzmir'de 5 günlük yasak: Toplantı ve gösterilere kısıtlama getirildi

İzmir Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasını yasakladı. Kararın kamu düzeninin korunması ve olası provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de 5 günlük yasak: Toplantı ve gösterilere kısıtlama getirildi
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İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla bazı önlemlerin alındığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İlimiz genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi, vatandaşlarımızın huzurunun korunması ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

Valiliğin aldığı kararın temel nedenleri arasında, kentte olası toplumsal olayların önlenmesi, kamu güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir provokasyonun engellenmesi gösteriliyor. Yetkililer, yasak kararının özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde değerlendirildiğini ve gerekli görüldüğünü vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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