İzmir’de 7 yaşındaki çocuğu istismar eden sabıkalı sanık tahliye edildi

İzmir'in Buca ilçesinde 2 Ağustos 2025 tarihinde bir kafede yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin davada kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Annesinin su alması için gönderdiği 7 yaşındaki E.G.'yi "Kasaya gel" diyerek karanlık bölüme çeken ve istismarda bulunan 36 yaşındaki S.Ç., tutuklu yargılandığı davada serbest kaldı.

REDDETTİ, KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından gözaltına alınan S.Ç., suçlamaları reddederek çocuğun kendisine sarıldığını iddia etmişti. Ancak Buca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları gerçeği gözler önüne serdi. Görüntülerde, şüpheli S.Ç.’nin küçük kızı karanlık ve dışarıdan görülmeyen bir alana çektiği, yaklaşık 2 dakika sonra küçük kızın bu alandan koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Elde edilen deliller ve adli görüşme raporları doğrultusunda S.Ç., 5 Ağustos 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINDAN SABIKA KAYDI

Soruşturma aşamasında, sanık S.Ç.'nin daha önceden de çocuk istismarı ve uyuşturucu madde kullanımından sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Bugün İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, savunma yaparken ağlayan ve "Çok pişmanım" dediği öğrenilen tutuklu sanık S.Ç. hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan hüküm kurdu. Mahkeme heyeti, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ise beraat kararı verirken, sanığa ceza vermesine rağmen S.Ç.'nin tahliyesine hükmetti.

Duruşmanın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri tahliye kararına tepki göstererek, "Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi'ne itirazlarda bulunacağız. İşimiz sonuna kadar devam edecek" açıklamasında bulundu. Ailenin, sabıkalı sanığın tahliyesine itiraz ederek kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacakları ve hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.