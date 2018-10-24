İzmir’de acil kan ihtiyacı var
İzmir’de acil kan ihtiyacı var
Vatan Partisi'nden Şam'a ziyaret
Vatan Partisi'nden Şam'a ziyaret
Sağkan Ulusal Kanal'a konuştu
Sağkan Ulusal Kanal'a konuştu
1995 yılındaki Casus Belli Bildirisi neydi?
1995 yılındaki Casus Belli Bildirisi neydi?

İzmir’de acil kan ihtiyacı var

İzmir’de acil kan ihtiyacı var. Türk Kızılay’ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök Ulusal Kanal aracılığıyla İzmirlileri kan bağışı yapmaya davet etti. 50 bin ünite kana ihtiyaç var diyen Dr. Gökay Gök'ün, kadınlar için de bir çağrısı var.

İzmir’de acil kan ihtiyacı var

Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, kan bağışı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Ulusal Kanal'a açıklamalar yaptı. 

Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi, Aydın, Manisa ve İzmir ili olmak üzere toplam 4 kan merkezinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kan merkezlerinin 2’si İzmir’de.

Kızılay’ın yıllık kan ihtiyacı 320 bin ünite. 2018’in ilk 9 ayında ihtiyacın yüzde 75 i olan 270 bin ünite karşılandı. 

Bağışlar İzmir’in ihtiyacını karşılamıyor. Türk Kızılay’ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök İzmir’de kan ihtiyacının karşılanması için 50 bin ünite kana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kan bağışçıları arasında kadın sayısının az olduğunu belirten gök, kadınlarda farkındalık yaratmak için projeler geliştirdiklerini anlattı.

İhtiyaç karşılanırsa Ege ve Dokuz Eylül Üniversite Hastanelerinin de Kan İhtiyaçını Türk Kızılayı karşılamış olacak.

 

KAMERAMAN: AKIN KARA - HABER: ÖZGÜR SAYMAZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #türk kızılay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.