İzmir’de acil kan ihtiyacı var. Türk Kızılay’ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök Ulusal Kanal aracılığıyla İzmirlileri kan bağışı yapmaya davet etti. 50 bin ünite kana ihtiyaç var diyen Dr. Gökay Gök'ün, kadınlar için de bir çağrısı var.

Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, kan bağışı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Ulusal Kanal'a açıklamalar yaptı.



Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi, Aydın, Manisa ve İzmir ili olmak üzere toplam 4 kan merkezinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kan merkezlerinin 2’si İzmir’de.



Kızılay’ın yıllık kan ihtiyacı 320 bin ünite. 2018’in ilk 9 ayında ihtiyacın yüzde 75 i olan 270 bin ünite karşılandı.



Bağışlar İzmir’in ihtiyacını karşılamıyor. Türk Kızılay’ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök İzmir’de kan ihtiyacının karşılanması için 50 bin ünite kana ihtiyaç olduğunu söyledi.



Kan bağışçıları arasında kadın sayısının az olduğunu belirten gök, kadınlarda farkındalık yaratmak için projeler geliştirdiklerini anlattı.



İhtiyaç karşılanırsa Ege ve Dokuz Eylül Üniversite Hastanelerinin de Kan İhtiyaçını Türk Kızılayı karşılamış olacak.







KAMERAMAN: AKIN KARA - HABER: ÖZGÜR SAYMAZ

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