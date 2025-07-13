İzmir’de aile hekimlerine fahiş kira artışı ve tahliye baskısı!

AİLE HEKİMLERİNE FAHİŞ KİRA ARTIŞI VE TAHLİYE BASKISI: MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İzmir’in Konak ilçesinde yer alan 11 No’lu Çağdaş Kahraman Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan iki aile hekimi, belediye tarafından talep edilen fahiş kira artışını kabul etmedikleri gerekçesiyle tahliye edilmek istendi. Belediyenin başvurusu üzerine Konak Kaymakamlığı tarafından gönderilen resmi yazılarla tahliye süreci başlatıldı. Ancak İzmir 3. ve 6. İdare Mahkemeleri yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Şu anda tahliye işlemi askıya alınmış durumda.

KAMU SAĞLIK HİZMETİ VEREN HEKİMLER TAHLİYE BASKISIYLA KARŞI KARŞIYA

2024 yılında, Konak Belediyesi tarafından söz konusu hekimlerle yalnızca 3 aylık bir kira sözleşmesi yapılmıştı.* Bu kısa süreli sözleşmeye rağmen, belediye 2025 yılı için yaklaşık %300 oranında bir kira artışı talep etti. Oysa mevcut sözleşmede, kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması öngörülüyordu. Hekimler bu artışı “fahiş ve hukuka aykırı” olarak nitelendirdi.

[Dipnot: 2024 yılı için yapılan kira sözleşmesi belediye tarafından yalnızca 3 ay süreli olarak düzenlenmişti.]

KAYMAKAMLIK TALİMATIYLA TAHLİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

Konak Kaymakamlığı, belediyenin yazısı üzerine 24 Haziran 2025 tarihinde resmi bir tahliye bildirimi göndererek hekimlerin 15 gün içerisinde binayı boşaltmasını istedi. Yazıda, tahliyenin gerçekleşmemesi durumunda zorla tahliye işleminin yapılacağı vurgulandı. Tahliye yazısı, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Konak Belediyesi’ne de gönderildi.

MAHKEMEDEN HEKİMLERE GEÇİCİ KORUMA: YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Kamu sağlık hizmetinin devamlılığını sağlamak için yargı yoluna giden iki aile hekimi, İzmir 3. ve 6. İdare Mahkemeleri’ne başvurdu. Mahkemeler, tesis edilen işlemin hukuka uygun olup olmadığının kesinleşmesine kadar, geri dönülmesi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece tahliye süreci mahkeme kararına kadar askıya alındı.

İZAHED: “BU İŞLEM ANAYASA VE TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA AYKIRI”

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Hukuk Komisyonu’ndan konuyla ilgili görüştüğümüz bir yetkili, “Tesis edilen işlem Anayasa’nın 17. ve 56. maddelerine açıkça aykırıdır. Anayasa Mahkemesi’nin 16.07.2010 tarihli E.2010/29 K.2010/90 sayılı kararında da devletin sağlık hizmetine erişimi zorlaştırıcı veya zayıflatıcı düzenleme yapamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu işlem, kamu sağlık hizmetini sekteye uğratacak niteliktedir” dedi.

Yetkili ayrıca, söz konusu kira artışının Türk Borçlar Kanunu’na da aykırı olduğunu, belediyenin ticari işletme gibi davranmaması ve kamu sağlık hizmetine pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini ifade etti.

HEKİMLERİN TALEPLERİ: KAMU YARARINA MAKUL ÇÖZÜMLER

Aile hekimleri ve İZAHED tarafından kamuoyuyla paylaşılan çözüm önerileri şu şekilde:

- Kaymakamlık yeni yönetimiyle birlikte tesis ettiği işlemin kamu yararına aykırı olduğunu görerek geri çekmeli, süreci yeniden değerlendirmelidir.

- Kira artışları TÜFE oranında yapılmalı, fahiş artıştan vazgeçilmelidir.

- Sağlık hizmeti veren kurumlara kiralama konusunda ticari işletmeler gibi değil, kamu yararına öncelik tanınarak pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.

- Belediyenin, kira belirleme konusunda anlaşmazlık varsa kira tespitinin yapılabilmesi için mahkemeye başvurması, doğrudan tahliye yolunu seçmemesi beklenmektedir.

KAMU SAĞLIK HİZMETİNE ÇAĞRI: AKSATMAYIN!

Aile hekimleri, tahliye süreci ve kira baskısının kamu sağlık hizmetini doğrudan etkileyeceği uyarısında bulundu. Hem Konak Kaymakamlığı’na hem de Konak Belediyesi’ne, sağlık hizmetinin sürekliliğini sağlayacak adımlar atma çağrısı yapıldı.