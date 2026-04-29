İzmir'de belediye çalışanları CHP İl Başkanlığına yürüdü

İzmir’de yerel yönetimlerde örgütlü olan Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, toplu sözleşme süreçlerinde yaşanan tıkanıklığı protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Kültürpark 1 No’lu Hol önünde toplanan sendika üyeleri, "Toplu sözleşme kazanımlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" pankartı eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı binasına kadar bir yürüyüş düzenledi.

"KAZANIMLARIN TASFİYESİ KABUL EDİLEMEZ"

Yürüyüşün ardından CHP İl Başkanlığı önünde grup adına açıklamayı Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz yaptı. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka ve Buca belediyeleri başta olmak üzere birçok yerel yönetimde toplu sözleşme süreçlerine dair dayatılan şartların emekçiler tarafından kabul edilmediği vurgulandı.

Filiz, CHP İl Başkanlığı ile belediye başkanları arasında yapılan toplantıda alınan "sınırda toplu sözleşme, yol ve yemek" kararını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar emekçileri bağlamaz; bu, alın terini yok sayanların kararıdır. Yılların mücadelesi ve ödenen bedellerle kazanılan hakların gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu süreç bir pazarlık ya da teklif değil, açık bir dayatmadır."

BELEDİYE BAŞKANLARINA VE PARTİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Yapılmak istenen düzenlemelerin belediye emekçilerini yoksullaştıracağını savunan Nihat Filiz, 30 yıldır sürdürülen fiili ve meşru toplu sözleşme hakkının hiçbir güç tarafından sınırlandırılamayacağını belirtti. Belediye başkanlarına ve CHP yönetimine hitaben yapılan açıklamada, hak ve adalet arayışının sözde kalmaması gerektiği hatırlatıldı.

Filiz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Belediye emekçileri bu dayatmaya izin vermeyecektir. Bunu her gün iş yerlerimizde ve meydanlarda gösteriyoruz. CHP yönetimine açık çağrımızdır; emekten ve adaletten yana olduğunu iddia edenler, bugün emekçinin karşısında durmamalıdır."

Sendika temsilcileri, mevcut anlayışın devam etmesi ve taleplerin karşılanmaması durumunda mücadele kararlılıklarının artarak devam edeceğini bildirdi.