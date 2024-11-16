İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı

İzmir'de bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı. Binanın ilaçlanmasında tarım ilacı kullanıldığı tespit edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
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İzmir'de, bir dairede tahtakurusuna karşı yapılan ilaçlama sonrası alt ve üst katlarda yaşayanlar zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, 3 kişi taburcu olurken 1 yaşındaki bebek kurtarılamamıştı.

İlaçlama olayında 1 bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlaç firmasından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İlaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulundu.

Yapılan incelemede ilaçlamada kullanılan maddelerin meskun mahalde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğu tespit edildi.

Zehirlenerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebeğin babası Recep Kınalı, olayın sorumlularının hesap vermesi için mücadele edeceğini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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