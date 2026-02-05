İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 25 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Belediyesi'ne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

RÜŞVET KARŞILIĞI MEVZUATA AYKIRI RUHSAT

Mali Şube ekiplerinin yaptığı tespitlere göre, şüphelilerin rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri, sanki usulüne uygunmuş gibi göstererek ruhsatlandırdığı belirlendi. Bu yöntemle haksız menfaat temin ettiği iddia edilen toplam 28 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında karar bulunan 28 şüpheliden 25'i yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki diğer iki şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.