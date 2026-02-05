İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 25 gözaltı

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, mevzuata aykırı yapılara rüşvet karşılığı ruhsat düzenledikleri ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 28 şüpheliden 25'i, Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 25 gözaltı
Yayınlanma:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Belediyesi'ne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 

RÜŞVET KARŞILIĞI MEVZUATA AYKIRI RUHSAT

Mali Şube ekiplerinin yaptığı tespitlere göre, şüphelilerin rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri, sanki usulüne uygunmuş gibi göstererek ruhsatlandırdığı belirlendi. Bu yöntemle haksız menfaat temin ettiği iddia edilen toplam 28 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında karar bulunan 28 şüpheliden 25'i yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki diğer iki şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye genelinde 10 noktada yol yapım ve onarım çalışması başladıYola çıkacaklar dikkat! Türkiye genelinde 10 noktada yol yapım ve onarım çalışması başladıYurt
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

buca belediyesi
Günün Manşetleri
Buca Belediyesi'ne operasyon
3 ilde uyuşturucu operasyonu
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecek
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında dava!
"Umut hakkı konusunda uzlaştık"
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon %2,88 arttı
Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı
15 ilde siber operasyon
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Çok Okunanlar
Araç sahipleri dikkat Araç sahipleri dikkat
Altında ibre aşağı döndü! Altında ibre aşağı döndü!
Sakarya Hendek Kadın Cezaevi'nde yangın Sakarya Hendek Kadın Cezaevi'nde yangın
Çorum'daki korkunç cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldi Çorum'daki korkunç cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldi
İstanbul hava durumu 5 Şubat İstanbul hava durumu 5 Şubat