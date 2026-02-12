İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 7 kişi daha tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli için harekete geçti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren nöbetçi hakimlik, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın ardından 7 kişi cezaevine gönderilirken, soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 14'e ulaştı.

İMAR VE RUHSAT KARŞILIĞI RÜŞVET İDDİASI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rüşvet karşılığında imar ve planlarda mevzuata aykırı yapıları usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si ilk etapta tutuklanmış, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazıyla birlikte tutuklu sayısı artarken, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Biri yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik takibin devam ettiği öğrenildi.