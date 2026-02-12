İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 7 kişi daha tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında daha önce serbest bırakılan 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 7 kişi daha tutuklandı
Yayınlanma:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli için harekete geçti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren nöbetçi hakimlik, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın ardından 7 kişi cezaevine gönderilirken, soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 14'e ulaştı.

İMAR VE RUHSAT KARŞILIĞI RÜŞVET İDDİASI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rüşvet karşılığında imar ve planlarda mevzuata aykırı yapıları usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si ilk etapta tutuklanmış, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazıyla birlikte tutuklu sayısı artarken, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Biri yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik takibin devam ettiği öğrenildi.

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: Büyük deprem riski gerçekten bitti mi?Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: Büyük deprem riski gerçekten bitti mi?Yurt
Arda Güler Real Madrid’de dışlanıyor mu? Soyunma odasında mobbing kriziArda Güler Real Madrid’de dışlanıyor mu? Soyunma odasında mobbing kriziSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir buca belediyesi RÜŞVET
Günün Manşetleri
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'
7 ilde 120 bin öğrenci için yeni eğitim modeli
Erzurum merkezli 29 ilde siber operasyon
Bakan Gürlek HSK üyeleriyle buluştu
Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi
Samsun'da yasa dışı bahis soruşturması
Meclis'teki eyleme CHP içinden itiraz...
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı 11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı
A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında
Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe