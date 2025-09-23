İzmir’de çöp krizi: İçişleri Bakanlığı CHP’li 3 belediye hakkında inceleme başlattı

İzmir’de son dönemde yaşanan çöp sorunları kamuoyunda büyük tepki çekerken, İçişleri Bakanlığı konuyu mercek altına aldı. Bakanlık, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yaşanan sorunlara ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

Egedesonsöz Gazetesi’nde yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan görevlendirildi.

BELEDİYELERDEN BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLDİ

Müfettişler, üç ilçe belediyesinden çöp toplama ve atık yönetimine ilişkin bilgi ve belgeleri talep etti. İnceleme kapsamında belediyelerin mevcut hizmet planları, ihaleler ve atık yönetimi süreçleri de denetlenecek.

Son haftalarda Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerindeki birçok noktada çöp konteynerlerinin taşması ve moloz atıklarının birikmesi, vatandaşların tepkisine yol açmıştı. Sosyal medyada da gündem olan görüntüler üzerine bakanlık inceleme kararı aldı.