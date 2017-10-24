İzmir’de Cumhuriyet kutlamaları başladı. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyetimizin 94’üncü kuruluş yıldönümüne sayılı günler kala, İzmir’de Cumhuriyet coşkusu başladı.



Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ile hükümlüler, düzenlenen programla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Etkinlik kapsamında önce, Türk Kızılayı Menemen Şubesi, kurumda kalanlara aşure ikramı yaptı.



Programa, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Öztürk, ilgililer, gaziler ve davetliler katıldı.



Tutuklu ve hükümlerden oluşan müzik grubu marşlar ve türküler söyledi. Halk oyunları ekibi gösteriler sundu. Karşıyaka Belediyesi bando takımı da müzik dinletisi gerçekleştirdi.



Etkinlikte konuşan Kurum Müdürü Vural Temür, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.





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