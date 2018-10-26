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İzmir'de deprem (26 Ekim 2018 Son Depremler)

İzmir Seferihisar'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu

İzmir'de deprem (26 Ekim 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem saat 15:07'de meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.1 derinliği ise 10 Km olarak kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #deprem #izmir
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