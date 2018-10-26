Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem saat 15:07'de meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.1 derinliği ise 10 Km olarak kaydedildi.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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İzmir Seferihisar'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem saat 15:07'de meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.1 derinliği ise 10 Km olarak kaydedildi.