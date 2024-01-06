İzmir'de Deprem mi Oldu?

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle İzmir'de hissedildi. Sosyal medya kullanıcıları İzmir'in sallandığını belirtti.

İzmir'de Deprem mi Oldu?
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Sosyal medyada İzmir'de deprem olduğu belirtildi. Kullanıcılar, İzmir'de deprem hissettiklerini belirtti. Bazı kaynaklara göre depremin merkez üssünün Aliağa olduğu söylendi. 

AFAD Açıklama Yaptı

AFAD yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğunu belirtti. Depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu belirtilen açıklamada ayrıca depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı.

# izmir # deprem
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