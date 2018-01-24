İzmir’de dijital oyun ve tasarım kuluçkası açılıyor. Netmarble Türkiye ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Bilim üreten kurumla teknoloji üreten kurumun yan yana gelmesiyle hayata geçirilen bu önemli buluşma ile 9 Eylül Üniversitesi artık dijital oyun alanında kuluçka merkezi olacak.

İmzalar atıldı...



İzmir’in ilk ‘Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası’ açıldı.



Protokol Dokuz Eylül Üniversitesi ile Netmarble Türkiye işbirliğinde imzalandı.



Amaç bilişim sektörünün kılcal damarlarını genişletecek projeleri yeni iş modelleriyle geliştirmek.



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, dijital oyun sektörünün son yıllarda gücüne dikkat çekti.



Prof. Dr. Çelik, İzmir’in teknoloji üssü olması için çalışmalara başladıklarını belirtti.



Netmarble Türkiye Genel Müdürü Barış Özistek de Türkiye’nin büyük ölçekte başarılara imza atmış oyun firmaları çıkardığına söyledi.



Dijital dünyaya açılmak isteyen öğrencilerin katılabileceği dijital oyun ve tasarım kuluçkası yetenekli ve yaratıcı bireyleri buluşturacak…





HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA

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