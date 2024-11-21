İzmir’de FETÖ operasyonu: 16 şüpheli gözaltında

İzmir'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir’de FETÖ operasyonu: 16 şüpheli gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ’ye üye oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Şüphelilerin, örgüte finans sağladıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararları bulunduğu, ayrıca terör örgütüne ait hücre evlerinde saklandıkları belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve nakit para ele geçirildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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