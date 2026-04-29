İzmir'de freni patlayan tır karşı şeride geçti: 3 Ölü 7 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, Manisa istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halinde olan bir tırın fren sisteminde meydana gelen arıza, bölgede ağır bir trafik kazasına yol açtı. Kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeride geçmesi sonucu, aralarında emniyet teşkilatına ait bir aracın da bulunduğu çok sayıda araçta ağır tahribat oluştu.

SAHA MÜDAHALESİ VE CAN KAYBI

Olayın ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye ivedilikle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan ilk verilere göre, kazanın şiddetiyle birlikte:

3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak çevre hastanelere nakledildi.

Emniyet birimleri, kaza mahallinde geniş çaplı bir güvenlik kordonu oluşturarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin yaralılara yönelik müdahalesi sürerken, itfaiye unsurları araçlarda sıkışan kazazedeler için kurtarma çalışması yürüttü.