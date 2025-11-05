İzmir’de ihale yolsuzluğu operasyonu: 3’ü belediye çalışanı 4 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZTARIM A.Ş.’nin bir yapım ihalesi ile Konak Belediyesi’nde Avrupa Birliği destekli “Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi” kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı tevdi raporu ve Konak Belediyesi’ndeki bir memurun ihbarı doğrultusunda “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçundan iki ayrı dosya açtı.

Soruşturma çerçevesinde 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekipleri, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheliyi İzmir’de yakaladı. Gözaltına alınanlardan 3’ünün Konak Belediyesi çalışanı olduğu belirtildi.

Diğer şüphelinin Erzincan’da olduğu, yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KONAK BELEDİYESİ: “FAZLA ÖDEME TAHSİL EDİLDİ”

Konak Belediyesi, gözaltılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, belediyede görevli 3 personelin gözaltında bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu soruşturma, belediyemiz AR-GE (Dış İlişkiler) Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Ağustos ayında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/F maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihalesi yapılmış olan, toplam 1 milyon 580 bin 650 lira bedelli bir hizmet alım işine ilişkindir.”

Açıklamada, iç denetim birimince başlatılan incelemenin sonucunda bazı kalemlerde maddi hatalar tespit edildiği aktarıldı. “17 Haziran 2025 tarihli inceleme raporuyla belirlenen 177 bin 984 lira tutarındaki fazla ödeme, 27 Haziran 2025 tarihinde ilgili personellerden faiziyle birlikte tahsil edilmiştir.” denildi.

Belediye açıklamasında ayrıca sürecin titizlikle takip edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Soruşturma adli makamlarca yürütülmekte olup, sürecin her aşaması Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğümüz ve Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yakından takip edilmektedir.”