İzmir'de insan ticareti operasyonu: 14 kadın kurtarıldı, 4 tutuklama

İzmir polisi, insan ticareti yapan şebekeyi 3 ay boyunca adım adım izledi. Kent genelinde 12 farklı adrese düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuna karışan şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren teknik takibinin ardından, İzmir genelinde tespit edilen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, insan ticareti mağduru olduğu belirlenen yabancı uyruklu 14 kadın yakalanarak kurtarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan mağdur kadınlar, sınır dışı prosedürleri için İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

EVLERDEN SERVET ÇIKTI: 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE NAKİT

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda, insan ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda paraya ulaşıldı. Polis ekipleri, operasyon sırasında toplam 1 milyon 34 bin 55 TL, bin 409 dolar ve 450 Euro'ya el koydu.

8 ŞÜPHELİDEN 4'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon çerçevesinde 'insan ticareti' suçlamasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir insan ticareti
