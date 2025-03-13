İzmir’de Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı firari hükümlü yakalandı

Interpol tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, İzmir’in Urla ilçesinde yakalandı. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu D.S., saklandığı evde polisin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir’de Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı firari hükümlü yakalandı
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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranan D.S. isimli firari hükümlü için kırmızı bülten yayınlamıştı. Interpol’ün kırmızı bülteniyle aranan D.S., İzmir’in Urla ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, Urla ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik başlattığı geniş çaplı çalışma kapsamında, D.S.’nin izini bulan ekipler, firarinin saklandığı evi tespit ederek operasyonu başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu, D.S. Urla ilçesinde bir evde saklanırken bulundu. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, D.S.'yi evde saklanırken bulmalarının ardından, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Polisin gerçekleştirdiği operasyon, suçlulara karşı yürütülen mücadelenin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

ALMANYA'NIN İADE TALEBİ

Yakalanan D.S. hakkında, Alman yetkili makamlarından iade talebi olduğu öğrenildi. Almanya'nın, uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı firariyi kendi ülkesine geri almak üzere resmi bir başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

D.S., İzmir Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilerek, Almanya’ya iade edilmek üzere hazır hale getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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