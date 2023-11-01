İzmir'de Kaçak Göçmen Operasyonu! 309 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve Göç İdaresi İl Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon yaptı. Kaçak göçmen ve yasa dışı göçü organize eden 309 kişi gözaltına alındı.

Kalkan adı verilen operasyon ile ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında aktardı. Operasyon İzmir’de yabancıların yoğun bulunduğu, metruk bina, park, bahçe ve otellerle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda 1257 personelin katılımıyla yapıldı.

Basmane bölgesi başta olmak üzere il genelinde yol uygulaması ve denetimlerle yabancı uyrukluların yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.

İzmir’in çeşitli yerlerde konuşlandırılan 5 mobil göç noktasında parmak izi sorgulamaları sonucu 309 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuru" etiketini kullanarak yaptığı paylaşımında, "Milletimizin bilmesini isterim ki tek amacımız, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir" ifadelerini kullandı.