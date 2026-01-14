İzmir'de kan donduran cinayet: Eski İHD başkanı Ali Aydın taşla katledildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde dağlık alanda bulunan cansız bedenin, Eski İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Başkanı Ali Aydın'a ait olduğu belirlendi. Bölgede yürüyüş yaptığı sırada vahşice öldürülen Aydın'ın katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

İzmir'de kan donduran cinayet: Eski İHD başkanı Ali Aydın taşla katledildi
Olay, sabah saatlerinde Çiğli ilçesi Evka-2 mevkiindeki dağlık arazide gerçekleşti. Bölgedeki vatandaşların hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, cansız bedenin 69 yaşındaki Ali Aydın'a ait olduğu tespit edildi. Emekli öğretmen ve serbest avukat olan Aydın'ın, aynı zamanda geçmiş dönemde İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

KİMLİĞİ BELİRLENEN ZANLI YAKALANDI

Cinayetin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisinin 30 yaşındaki M.D.E. olduğu saptandı.

Çiğli Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonla şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

BAŞI TAŞLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Emniyette sorguya alınan zanlı M.D.E. suçunu itiraf etti. Soruşturma dosyasındaki detaylara göre; Ali Aydın'ın dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada saldırıya uğradığı ve kafasının taşla ezilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, cinayeti işlediği sırada uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında olduğunu iddia etti.

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, cinayetin herhangi bir siyasi yönünün bulunmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında olayın, uyuşturucu madde etkisindeki bir şahıs tarafından gerçekleştirilen adli bir vaka olduğu kayıtlara geçti.

