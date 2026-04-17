İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltında

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören öğrencilerin mesajlaşma grubunda saldırı planı yaptığı iddiası üzerine jandarma operasyon düzenledi. 8 öğrenci gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltında
Yayınlanma:

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan Özel İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören bir grup öğrencinin, kendi aralarında kurdukları mesajlaşma grubunda saldırı planı yaptıkları iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, “12/A Aviyonik” isimli 20 kişilik WhatsApp grubunda yazışan öğrencilerin, son dönemde farklı illerde yaşanan okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine detaylı şekilde konuştukları tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, mesajlaşma grubunda yer alan ve saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen T.Y., A.K., A.E.Ö., E.K., R.D., F.G., Ç.S. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve dijital materyallerinde yapılan aramalarda elde edilen deliller incelemeye alındı. Gözaltına alınan 12. sınıf öğrencilerinin İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla başlatılan olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir okul saldırı
