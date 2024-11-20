İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı! İzmir Valiliğinden açıklama geldi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Çolak İbrahim Bey Mahallesi oldu.

Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İzmir Valiiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Buna göre, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00 sıralarında Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitti. Şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etti.

Polis ekiplerine yönelik düzenlenen saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

Zanlı M.S.Ç. ise gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

Öte yandan vatandaşlar saldırganın işletmesi önünde toplandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.