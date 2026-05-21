İzmir’de şafak vakti hareketli dakikalar: 185 polisle 96 adrese baskın!

İzmir Emniyet Müdürlüğü, il genelinde kamu düzenini sağlamak ve adaletten kaçan suçluları adalete teslim etmek amacıyla devasa bir operasyona imza attı.

Yağmur Biçen Kaplan
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda farklı suçtan aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda tam 157 kişi kıskıvrak yakalandı.

185 PERSONEL KATILDI: 96 ADRESE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Dün, il merkezi ve çevre ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen operasyona 185 personel katıldı. Saat 04.30 itibarıyla 24 saat esasına dayalı olarak başlatılan baskınlarda, önceden belirlenen 96 adrese girildi.

Operasyon kapsamında; hırsızlık, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz ve istismar, silahla tehdit, şantaj, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, güveni kötüye kullanma, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çok sayıda farklı suçtan aranan 157 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

