Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehidin adı ve soyadını açıkladı. Açıklamada, "Y/S Asb. Kd. Bçvş. Hüseyin Bulut" denildi

İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."



ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehidin adı ve soyadını açıkladı.



Açıklamada, "Y/S Asb. Kd. Bçvş. Hüseyin Bulut" denildi.



AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajı yayınladı.



Akar'ın mesajı şöyle:



"Silah arkadaşımız, 25 Nisan 2019 tarihinde eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."



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