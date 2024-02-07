İzmir'de Sedat Ocakçı hakkında gözaltı kararı! 30 kişiden 2,5 milyar lira toplamışlar

İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 30 zanlı hakkında, yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenlendi.

İzmir'de Sedat Ocakçı hakkında gözaltı kararı! 30 kişiden 2,5 milyar lira toplamışlar
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İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı'nın da bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Sedat Ocakçı ve diğer şüpheliler hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Ocakçı, Sedat Ocakçı'nın eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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