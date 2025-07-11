İzmir’de silah kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi tutuklandı

İzmir’de yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde 78 tabanca, 834 mermi ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir’de silah kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, örgütlü şekilde silah ve mühimmat ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 9 şüpheli tespit edildi.

CEPHANELİK GİBİ DEPO: 78 TABANCA, 834 MERMİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 78 tabanca ve şarjörü, 834 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı, bir adet kılıç ile birlikte silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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